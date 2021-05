Crysis 2 Remaster in arrivo? L’account Twitter invia strani messaggi – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Advertising

GamingToday4 : Crysis 2 Remaster in arrivo? L’account Twitter invia strani messaggi - Eurogamer_it : L'annuncio del remaster di #Crysis è sempre più vicino, visti gli ultimi tweet di crytek -

Ultime Notizie dalla rete : Crysis Remaster

Oggi abbiamo ottenuto un ulteriore indizio che ci porta a pensare che l'annuncio ufficiale deldel secondo episodio disia davvero vicino: Crytek ha twittato, attraverso l'account ......un po' più in sordina rispetto alle enormi aspettative registrate per giochi come Bioshock o... tornando solo con unanel 2017, in un'operazione di rinnovamento per altro non proprio ...Crysis 2 potrebbe essere di ritorno sulle scene, forse con una versione Remaster, considerando che l'account Twitter sta inviando strani messaggi.. Potrebbe esserci qualche novità in arrivo su Cr ...Twitter mostra sulla pagina di Crysis 2 un possibile indizio per il prossimo remastered, generando molte domande anche sul futuro della saga ...