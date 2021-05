Congo | esplode vulcano Nyiragongo | in migliaia evacuati da Goma

(Di domenica 23 maggio 2021)di persone sono in fuga dalla città di, nella Repubblica democratica del, per l’esplosione del, considerato il più pericoloso del mondo. Il governo di Kinshasa ha ordinato l’evacuazione della città. L'articolo proviene da Italia Sera.

La missione Onu nella Repubblica Democratica del(Monusco) ha inviato un elicottero sopra la zona, confermando l'attività vulcanica in corso e precisando che al momento la città di Goma non ...Il vulcano Nyiragongo, uno dei più pericolosi del mondo secondo gli esperti, è esploso a pochi chilometri da Goma, capitale del Nord Kivu nella Repubblica Democratica del. Migliaia di persone sono in fuga verso il confine con il Ruanda, mentre le autorità invitano alla calma. Nel 1977 il vulcano, alto tremila metri e dalle pendici densamente popolate, fece più di ...Migliaia di persone sono in fuga dalla città di Goma, nella Repubblica democratica del Congo, per l'esplosione del vulcano Nyiragongo, considerato il più pericoloso del mondo. Il governo di Kinshasa h ...Il vulcano Nyiragongo, uno dei più pericolosi del mondo secondo gli esperti, è esploso a pochi chilometri da Goma, capitale del Nord Kivu nella Repubblica ...