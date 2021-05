Cagliari-Genoa 0-1 | Shomurodov decide la partita

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 22 maggio 2021) Lavalida per la 38esima giornata di Serie A si è conclusa con il risultato di 0-1. Unche grazie alla vittoria passa in 11esima posizione con 42 punti mentre ilresta al 16° posto con 37 punti.conclusiva del campionato per, protagoniste della lotta salvezza che hanno raggiunto senza dover passare per l’ultima giornata. L’incontro di questa sera è stato soprattutto un saluto ad una stagione complicata, ma terminata bene per entrambe.: come si è svolta la? Primo tempo Lainizia subito con un tono aggressivo e ilche al 15° segna il gol dello 0-1. ...