Raissa e Momo | «Non ci sono coppie miste | solo coppie»

(Di venerdì 21 maggio 2021) A sentirli al telefono sembrano ancora più dolci di come appaiono sul loro profilo TikTok. È un profilo di coppia, porta i nomi di entrambi, è nato durante il primo lockdown ed è arrivato ad avere più di 600mila follower. Nella Giornata Mondiale per la diversità culturale, il dialogo e lo sviluppo, Raissa e Momo sono un esempio con i loro profili social e con il loro libro uscito da pochi giorni: Di mondi diversi e anime affini edito da De Agostini. Parla di due ragazzi innamorati che raccontano cosa vuol dire essere una coppia mista oggi in Italia e come si possono battere con l’ironia i pregiudizi e l’intolleranza.

Integrazione e inclusione a misura di ragazzi, Venerdì 21 maggio alle ore 11:30 - due seguitissimi influencer,, entreranno in classe, per condividere la loro esperienza e affrontare i ...... stringe un'importante partnership con Calciatori Brutti e annuncia l'acquisizione di cinque nuove realtà digitali, entrate a far parte del suo roster di talent e content creator:, ...Due ragazzi innamorati che raccontano cosa vuol dire essere una coppia mista oggi in Italia e come si possono battere con l’ironia i pregiudizi e l’intolleranza. Raissa e Momo nella giornata della div ...Spiegare ai ragazzi la diversità. Come? Ci sono libri che aprono mondi e combattono l’intolleranza. E poi ci sono video ironici capaci di ...