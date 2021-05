Musica: classifiche, effetto 'Amici', subito in vetta 'Sangiovanni' (Di venerdì 21 maggio 2021) Roma, 21 mag. (Adnkronos) - Novità in vetta alla classifica degli album più venduti della settimana stilata da Fimi-Gkf, che risente dell'effetto 'Amici' di Maria De Filippi: arriva subito in prima posizione 'Sangiovanni' di Sangiovanni seguito da un nuovo ingresso sul secondo gradino del podio, 'Il cielo contromano' di Deddy'. Terzo posto per 'Taxi Driver' di Rkomi che sette giorni fa era secondo. Quarta posizione per un'altra novità, 'Iride' di Tancredi. Scivola, invece, dal primo al quinto gradino 'Exuvia' di Caparezza mentre arriva direttamente in graduatoria, al sesto posto, 'Ira' di Iosonouncane. Così come entra in classifica, al settimo posto, 'Inacustico d.o.c. & more' di Zucchero. Passa poi dal quinto all'ottavo posto 'Fastlife4' di Gue Pequeno & dj Harsh mentre ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 21 maggio 2021) Roma, 21 mag. (Adnkronos) - Novità inalla classifica degli album più venduti della settimana stilata da Fimi-Gkf, che risente dell'' di Maria De Filippi: arrivain prima posizione '' diseguito da un nuovo ingresso sul secondo gradino del podio, 'Il cielo contromano' di Deddy'. Terzo posto per 'Taxi Driver' di Rkomi che sette giorni fa era secondo. Quarta posizione per un'altra novità, 'Iride' di Tancredi. Scivola, invece, dal primo al quinto gradino 'Exuvia' di Caparezza mentre arriva direttamente in graduatoria, al sesto posto, 'Ira' di Iosonouncane. Così come entra in classifica, al settimo posto, 'Inacustico d.o.c. & more' di Zucchero. Passa poi dal quinto all'ottavo posto 'Fastlife4' di Gue Pequeno & dj Harsh mentre ...

