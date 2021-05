Michela Giraud costretta a cancellare un tweet ironico su Demi Lovato "non binaria" (Di venerdì 21 maggio 2021) “Demi Lovato vuole le sia dato del loro, come il Mago Otelma”: la comica Michela Giraud costretta a cancellare il tweet ironico sulle recenti dichiarazioni della star americana Demi Lovato, che ha spiegato di identificarsi come “non binaria” chiedendo di essere riconosciuta col pronome “they”. Nella traduzione italiana, il pronome nella traduzione italiana non equivale effettivamente a “loro” ma indica il “they” singolare, esistente solo in inglese. Il post della Giraud ha scatenato immediatamente commenti e critiche, tanto da portare la comica alla scelta di eliminarlo. “Mai mi sarebbe passato per la mente di doverlo fare ma cancello il tweet, a maggior ragione del ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 21 maggio 2021) “vuole le sia dato del loro, come il Mago Otelma”: la comicailsulle recenti dichiarazioni della star americana, che ha spiegato di identificarsi come “non” chiedendo di essere riconosciuta col pronome “they”. Nella traduzione italiana, il pronome nella traduzione italiana non equivale effettivamente a “loro” ma indica il “they” singolare, esistente solo in inglese. Il post dellaha scatenato immediatamente commenti e critiche, tanto da portare la comica alla scelta di eliminarlo. “Mai mi sarebbe passato per la mente di doverlo fare ma cancello il, a maggior ragione del ...

Davide : La rimozione coatta del tweet di Michela Giraud conferma il grande paradosso di questi anni in cui il cattolicesimo… - Italia_Notizie : Michela Giraud costretta a cancellare una battuta su Demi Lovato «non binaria» su Twitter - grondoamore : Cioè ma avete fatto cancellare il tweet a Michela Giraud ma voi non state bene eh, questa storia vi sta sfuggendo d… - Corriere : Michela Giraud costretta a cancellare una battuta su Demi Lovato «non binaria» - peppe844 : RT @HuffPostItalia: Michela Giraud costretta a cancellare un tweet ironico su Demi Lovato 'non binaria' -