Manchester City, Guardiola allontana Kane: “È un giocatore del Tottenham. Concentrati sulle ultime partite” (Di venerdì 21 maggio 2021) Pep Guardiola sta ancora una volta dimostrando tutta la propria bravura.VIDEO Newcastle-Manchester City 3-4, Ferran Torres da urlo: gli highlights del matchIl tecnico spagnolo, dopo diversi anni tornerà a giocare una finale di Champions League, con la Premier League già in tasca e un gioco affascinante capace di ammaliare i tanti appassionati. Nella giornata odierna il tecnico del Manchester City è intervenuto in conferenza stampa parlando della sfida contro l'Everton e dei possibili colpi di mercato in vista della prossima stagione.Manchester City, Guardiola: “Il rigore di Aguero? Era convinto, lui per primo ha detto una cosa”Harry Kane lascerà il Tottenham al termine della stagione e Pep Guardiola è ... Leggi su mediagol (Di venerdì 21 maggio 2021) Pepsta ancora una volta dimostrando tutta la propria bravura.VIDEO Newcastle-3-4, Ferran Torres da urlo: gli highlights del matchIl tecnico spagnolo, dopo diversi anni tornerà a giocare una finale di Champions League, con la Premier League già in tasca e un gioco affascinante capace di ammaliare i tanti appassionati. Nella giornata odierna il tecnico delè intervenuto in conferenza stampa parlando della sfida contro l'Everton e dei possibili colpi di mercato in vista della prossima stagione.: “Il rigore di Aguero? Era convinto, lui per primo ha detto una cosa”Harrylascerà ilal termine della stagione e Pepè ...

