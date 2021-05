Lulic - Zurigo | affare probabile

(Di venerdì 21 maggio 2021) ROMA - Il futuro di Senad, capitano della Lazio, è tutto da scoprire. Il giocatore biancoceleste, da dieci anni nella Capitale e vera leggenda, è in scadenza di contratto. Per ora il rinnovo ...

La Lazio Siamo Noi

...allo. Del possibile ritorno in Svizzera, dove vive la famiglia del calciatore, se ne parla da tempo. La squadra allenata da Massimo Rizzo si sarebbe fatta sotto nelle ultime settimane....il futuro di Senad potrebbe essere allo Zurigo. Del possibile ritorno in Svizzera, dove vive la famiglia del calciatore, se ne parla da tempo. La squadra allenata da Massimo Rizzo si sarebbe fatta ...Il futuro di Lulic è tutt'altro che chiaro. Mentre la moglie ha svelato che non è arrivata alcuna proposta di rinnovo da parte della Lazio, per Senad continuano ad ...