Inter | Oriali | “Sono preoccupato | non c’è ancora un programma definito”

"Quanto Sono preoccupato per la prossima stagione? Sono preoccupato perché non c'è ancora un programma definito. Date e sede del ritiro, non ci è stato comunicato nulla". Parola di Lele Oriali, Intervistato dalla "Gazzetta dello Sport", sul momento in casa Inter. Nemmeno sulla permanenza di Conte, il team manager si sbilancia: "Tutti dobbiamo prima capire i piani della proprietà. Non è stato un anno facile per nessuno. Specialmente per noi. Ma siamo riusciti a cementarci. Sapesse quante notti insonni, io e Antonio ad Appiano…Ma siamo sempre stai convinti che la strada fosse quella giusta. Io e Conte siamo venuti all'Inter per riportarla al vertice. Ci è stato chiesto di vincere in tre anni. Al primo ci ...

