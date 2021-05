Imu ed esenzione | a chi spetta? Le sentenze

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 21 maggio 2021) Imu, a chil’? Attraverso lesul tema, a spiegarlo è il sito di informazione e consulenza legale Laleggepertutti.it Con un punto fermo: è il contribuente a dover dimostrare che l’immobile rappresenta la sua dimora abituale.Imu: quali sono i requisiti – “In tema d’imposta comunale sugli immobili, ai fini dellanza della detrazione prevista, per le abitazioni principali -per tale intendendosi, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica -, dall’art.8 del D. Lgs. n.504 del 1992, come modificato dall’art.1, comma 173, lett.b), L. n.296 del 2006, con decorrenza dall’1 gennaio 2007, occorre che il contribuente provi che l’abitazione costituisce dimora abituale non solo propria, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione ...