Giorgio Manetti polemico contro Gemma Galgani a Uomini e Donne: “Senza tv non ha alternative” (Di venerdì 21 maggio 2021) L’ex pretendente di Gemma Galgani, Giorgio Manetti è tornato a parlare della nota dama conosciuta all’interno di Uomini e Donne. I due non stanno più insieme da anni ormai, ma il corteggiatore non perde mai occasione di condividere commenti pungenti sul suo conto. In questi giorni, il manager toscano ha parlato anche del dating show a cui ha partecipato in passato, criticandolo duramente. L’amore fra Giorgio Manetti e Gemma Galgani: un ricordo agrodolce Giorgio Manetti è stato uno dei protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne, dove ha conosciuto Gemma Galgani. I due si erano conosciuti nel gennaio 2015 e ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 21 maggio 2021) L’ex pretendente diè tornato a parlare della nota dama conosciuta all’interno di. I due non stanno più insieme da anni ormai, ma il corteggiatore non perde mai occasione di condividere commenti pungenti sul suo conto. In questi giorni, il manager toscano ha parlato anche del dating show a cui ha partecipato in passato, criticandolo duramente. L’amore fra: un ricordo agrodolceè stato uno dei protagonisti del Trono Over di, dove ha conosciuto. I due si erano conosciuti nel gennaio 2015 e ...

Advertising

infoitcultura : Giorgio Manetti irriconoscibile, il gabbiano di Uomini e Donne si mostra così - infoitcultura : Giorgio Manetti critica Uomini e Donne, su Gemma Galgani: “Non ha alternative se non sta in tv” - LadyNews_ : #GiorgioManetti attacca di nuovo #GemmaGalgani e rivela: '#UominieDonne non mi piace più' - MondoTV241 : UeD, Giorgio Manetti su Gemma Galgani: 'Lei senza tv non ha alternative.' #giorgiomanetti #gemmagalgani… - IncontriClub : Giorgio Manetti: “A Uomini e Donne non tornerò mai più. Gemma? Senza tv non ha alternative” -