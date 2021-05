Gervasoni risponde all’editore Laterza

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 21 maggio 2021) Per caso mentre eravate imbottigliati nel traffico vi è sfuggito un improperio? O allo stadio, quando si poteva andare, avete indugiato in parole non affettuose verso interisti o laziali? Attenzione, Beppe vi vede! Non Beppe Stalin, che sta buono all’inferno ma Beppe, detto Pepe,. Che oggi, da discendente, si trova a guidare la casa editrice che fu tra gli altri di Benedetto Croce, Rosario Romeo, Renzo De Felice, non esattamente autori di sinistra. Chissà se li ripubblicherebbe, anche se non usavano dire parolacce (forse). Di certo non ripubblicherebbe me, come ha incredibilmente detto in una trasmissione televisiva: io che ho osato scrivere per lui due volumi, assieme a una delle massime storiche italiane, Simona Colarizi, due volumi per altro spessissimo citati nelle bibliografie sulla Italia contemporanea. Ovviamente il dottorha ...