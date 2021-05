Gattuso-De Laurentiis | due discussioni hanno accelerato la rottura definitiva

(Di venerdì 21 maggio 2021) Napoli-Hellas Verona sarà la sfida che decreterà il futuro del Napoli. Con una vittoria gli azzurri sarebbero certi di qualificarsi alla prossima Champions League e quindi di raggiungere l’obiettivo stagionale. Probabilmente, a prescindere dal risultato, quella del Maradona sarà l’ultima partita dida allenatore del Napoli. Il Corriere dello Sport torna a parlare del burrascoso rapporto tra Dee mister Rino. Come si legge sul quotidiano il rapporto tra i due non è mai stato idilliaco. Stando a quanto riportato, però, dueavrebbero decretato la. La prima sarebbe avvenuta prima della sfida di Supercoppa Italiana contro la Juventus. La seconda, invece, in ritiro pre Spezia in Coppa Italia.

Tra i due non è mai scattata l'affinità elettiva. La diversità tra due generazioni così distanti nel modo di esprimersi. Nessuno dei due ha voglia di continuare Il divorzio trae il Napoli è ormai inevitabile. Lo scrive il Corriere dello Sport, a firma Antonio Giordano. Nemmeno la qualificazione in Champions cambierebbe le cose. Al di là dei risultati in campo, non è ...Napoli Calcio - Nicola Mora, ex difensore del Napoli, ha rilasciato un'intervista a Napoli Magazine:Napoli-Hellas Verona sarà la sfida che decreterà il futuro del Napoli. Con una vittoria gli azzurri sarebbero certi di qualificarsi alla prossima Champions League e quindi di raggiungere l’obiettivo s ...Gennaro Gattuso prossimo allenatore della Juventus, è una pista che prende quota negli ultimi giorni. Il tecnico dirà addio al Napoli.