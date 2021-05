Esplosione a Greve: autopsia sui corpi delle tre vittime. Omicidio colposo (per ora senza indagati) (Di venerdì 21 maggio 2021) E' stata disposta l'autopsia sui corpi delle tre vittime, una donna e due uomini (Giuseppina Napolitano, 59 anni, l'attuale compagno, Fabio Gandi, anch'egli 59enne e Giancarlo Bernardini, ex marito di Giuseppina, 64 anni), rimaste sotto le macerie della casa distrutta dallEsplosione a Borgo di Dudda, nel comune di Greve in Chianti L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 21 maggio 2021) E' stata disposta l'suitre, una donna e due uomini (Giuseppina Napolitano, 59 anni, l'attuale compagno, Fabio Gandi, anch'egli 59enne e Giancarlo Bernardini, ex marito di Giuseppina, 64 anni), rimaste sotto le macerie della casa distrutta dalla Borgo di Dudda, nel comune diin Chianti L'articolo proviene da Firenze Post.

