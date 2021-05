Covid, arriva il Green Pass europeo: vale 12 mesi. Recovery, servono 6 riforme in pochi giorni (Di venerdì 21 maggio 2021) Raggiunta l’intesa fra Parlamento, Commissione e Consiglio europeo sui certificati digitali europei per facilitare i viaggi di lavoro e turistici, in vista dell’estate. In Italia nel frattempo è stata superata la soglia di 20 milioni di italiani vaccinati contro il Covid con almeno una dose. Significa un terzo della popolazione. Oltre 9 milioni sono del tutto immunizzati. Certificato per viaggiare con più libertà In base all’intesa raggiunta nella serata di giovedì 20 maggio dalla Ue, il Green Pass europeo sarà disponibile sia in formato digitale sia in formato cartaceo. Attesterà se una persona è stata vaccinata contro il coronavirus, o ha un risultato recente di test negativo, o è guarita dall’infezione. Il Green Pass resterà in vigore 12 mesi. Il ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 21 maggio 2021) Raggiunta l’intesa fra Parlamento, Commissione e Consigliosui certificati digitali europei per facilitare i viaggi di lavoro e turistici, in vista dell’estate. In Italia nel frattempo è stata superata la soglia di 20 milioni di italiani vaccinati contro ilcon almeno una dose. Significa un terzo della popolazione. Oltre 9 milioni sono del tutto immunizzati. Certificato per viaggiare con più libertà In base all’intesa raggiunta nella serata di giovedì 20 maggio dalla Ue, ilsarà disponibile sia in formato digitale sia in formato cartaceo. Attesterà se una persona è stata vaccinata contro il coronavirus, o ha un risultato recente di test negativo, o è guarita dall’infezione. Ilresterà in vigore 12. Il ...

