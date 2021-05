Certificato COVID digitale UE: pronto a fine giugno (Di venerdì 21 maggio 2021) Il Certificato COVID digitale UE, denominato in precedenza “Certificato verde digitale”, sarà già attivo dalla fine giugno. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo a soli due mesi di distanza dalla proposta della Commissione europea. Quali sono le caratteristiche del Certificato COVID digitale UE? Il Certificato permetterà agli Europei di viaggiare più Leggi su periodicodaily (Di venerdì 21 maggio 2021) IlUE, denominato in precedenza “verde”, sarà già attivo dalla. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo a soli due mesi di distanza dalla proposta della Commissione europea. Quali sono le caratteristiche delUE? Ilpermetterà agli Europei di viaggiare più

Advertising

SkyTG24 : Covid, le news. Ue, raggiunto accordo su certificato digitale. Oms sconsiglia viaggi. LIVE - SkyTG24 : Covid, approvato il certificato vaccinale Ue: come funziona - PE_Italia : ?Certificato Covid digitale UE: la commissione @EP_Justice del Parlamento europeo voterà il testo il 26 maggio. L'e… - LaNotifica : Ue, c’è l’intesa sul certificato covid per i viaggi - SignorAldo : RT @DeskEuropeo: ?Accordo raggiunto tra il @Europarl_EN e il @EUCouncil sul #GreenPass ?? Ecco in cosa consiste il nuovo Eu Digital Certifi… -