Zona bianca, tutte le regole in vigore (Di giovedì 20 maggio 2021) L'Italia marcia verso la Zona bianca, seppure con diversi passi. Ma la strada è tracciata e vede nello specchietto retrovisore le restrizioni che da oltre un anno condizionano la nostra vita sociale ed economica. Fatto sta che nelle prossime settimane l'Italia diventerà sempre più bianca in virtù soprattutto del cambio dei parametri di riferimento: non più l'Rt, ma il tasso di incidenza, ormai molto basso, e di ospedalizzazioni. Questi nuovi criteri, inseriti nell'ultimo decreto legge, rendono più semplice l'ingresso in fascia bianca dove le misure sono molto meno restrittive. Il primo significativo cambiamento da sottolineare è che il governo Draghi nelle zone bianche ha cancellato il coprifuoco. All'inizio di giugno si noterà già l'estensione della Zona bianca nella penisola. Dal 1° ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 20 maggio 2021) L'Italia marcia verso la, seppure con diversi passi. Ma la strada è tracciata e vede nello specchietto retrovisore le restrizioni che da oltre un anno condizionano la nostra vita sociale ed economica. Fatto sta che nelle prossime settimane l'Italia diventerà sempre piùin virtù soprattutto del cambio dei parametri di riferimento: non più l'Rt, ma il tasso di incidenza, ormai molto basso, e di ospedalizzazioni. Questi nuovi criteri, inseriti nell'ultimo decreto legge, rendono più semplice l'ingresso in fasciadove le misure sono molto meno restrittive. Il primo significativo cambiamento da sottolineare è che il governo Draghi nelle zone bianche ha cancellato il coprifuoco. All'inizio di giugno si noterà già l'estensione dellanella penisola. Dal 1° ...

Advertising

LegaSalvini : ++ QUESTA SERA IL CAPITANO A ZONA BIANCA ++ ?? IN DIRETTA > ORE 21:45 > '#ZONABIANCA' (Rete 4) - MediasetTgcom24 : Regioni in zona bianca, conto alla rovescia: dal 1° giugno si allentano i divieti | Ecco il calendario completo (se… - LegaSalvini : I DATI CONFERMANO: L'ITALIA SARÀ PRESTO QUASI INTEGRALMENTE ZONA BIANCA (OSSIA NO COPRIFUOCO, TUTTO APERTO ANCHE AL… - corriereroma : Cosa dicono i nuovi dati sull'incidenza dei casi di Covid (e perché c'entra la zona bianca) - Telefriuli1 : Rt in calo a 0.66, il Friuli Venezia Giulia si conferma da zona bianca ?????? -