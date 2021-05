Terremoto | Castelli | Stato conceda deroghe per macerie private

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto Castelli

Agenzia ANSA

Per questi motivi - sottolinea- chiediamo che il Governo e il Parlamento, con urgenza, dispongano l'estensione della deroga agli impianti deputati alla gestione delle macerie private, ...... oltre 300 tra, rocche, ville, parchi, giardini lungo tutta la penisola apriranno ... impegnati nella rinascita dopo ildel 1783. Il restauro del parco di Villa Zerbi è stato ...(ANSA) - ANCONA, 20 MAG - La Regione Marche già da mesi sta affrontando il problema delle macerie, specie quelle private, attraverso un lavoro sinergico che si sta sviluppando in collaborazione con la ...A Norcia fu ridotta in briciole la cattedrale del patrono d’Europa, San Benedetto. Così la perla della Valnerina ha smesso di vivere. E la ricostruzione non parte ...