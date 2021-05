Sinner-Rinderknech oggi, ATP Lione: orario, tv, programma, streaming (Di giovedì 20 maggio 2021) Dopo una giornata particolarmente complicata, quella del primo turno con il russo Aslan Karatsev, per Jannik Sinner arriva il momento di sfidare il francese Arthur Rinderknech nel secondo turno del torneo ATP 250 di Lione, a fine giornata tennistica. Nessun precedente tra il lucky loser del 1995 e il classe 2001 azzurro. Quest’ultimo cerca dalla Francia le partite che non ha potuto disputare al Foro Italico di Roma, vista l’eliminazione al secondo turno con Rafael Nadal. Giornate, queste, particolarmente complicate dal punto di vista meteorologico, ma per quest’oggi non ci dovrebbero essere problemi: le previsioni non indicano alcuna possibilità di gocce d’acqua. Sinner cerca di raggiungere, verosimilmente, Dominic Thiem, impegnato poco prima di lui con il britannico Cameron Norrie. Il match tra Jannik ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 maggio 2021) Dopo una giornata particolarmente complicata, quella del primo turno con il russo Aslan Karatsev, per Jannikarriva il momento di sfidare il francese Arthurnel secondo turno del torneo ATP 250 di, a fine giornata tennistica. Nessun precedente tra il lucky loser del 1995 e il classe 2001 azzurro. Quest’ultimo cerca dalla Francia le partite che non ha potuto disputare al Foro Italico di Roma, vista l’eliminazione al secondo turno con Rafael Nadal. Giornate, queste, particolarmente complicate dal punto di vista meteorologico, ma per quest’non ci dovrebbero essere problemi: le previsioni non indicano alcuna possibilità di gocce d’acqua.cerca di raggiungere, verosimilmente, Dominic Thiem, impegnato poco prima di lui con il britannico Cameron Norrie. Il match tra Jannik ...

