Salvini: “Il matrimonio con Francesca Verdini? Non è in programma” (Di giovedì 20 maggio 2021) Sembrava ormai prossimo il matrimonio tra Matteo Salvini e Francesca Verdini, e invece a smentire le voci che circolano da un po’ ci ha pensato lo stesso leader della Lega. Un tema, quello dei matrimoni, che torna d’attualità dopo che con il nuovo decreto c’è stato il via libera alla ripresa delle cerimonie a partire dal prossimo 15 giugno. “Io sto benissimo con la mia fidanzata, ma il matrimonio non è in programma”, ha risposto in merito Salvini durante la sua ospitata a Zona bianca su Rete 4. I due sono fidanzati da due anni, dopo la rottura del leader del Carroccio con la conduttrice Elisa Isoardi. Francesca Verdini, 28 anni, da poco laureata in Economia e Direzione delle Imprese alla Luiss di Roma, è figlia di Denis ... Leggi su tpi (Di giovedì 20 maggio 2021) Sembrava ormai prossimo iltra Matteo, e invece a smentire le voci che circolano da un po’ ci ha pensato lo stesso leader della Lega. Un tema, quello dei matrimoni, che torna d’attualità dopo che con il nuovo decreto c’è stato il via libera alla ripresa delle cerimonie a partire dal prossimo 15 giugno. “Io sto benissimo con la mia fidanzata, ma ilnon è in”, ha risposto in meritodurante la sua ospitata a Zona bianca su Rete 4. I due sono fidanzati da due anni, dopo la rottura del leader del Carroccio con la conduttrice Elisa Isoardi., 28 anni, da poco laureata in Economia e Direzione delle Imprese alla Luiss di Roma, è figlia di Denis ...

Advertising

repubblica : Salvini, niente nozze con Francesca Verdini: 'Stiamo bene così, il matrimonio non è in programma' - FraSRo1 : L'importante è spaccare il cazzo in 4 al prossimo tuo con l'idea di famiglia cattofascista. Buongiorno così.… - Avvocatocapita1 : Tajani che ne pensa di codesto concubinato? Salvini, niente nozze con Francesca Verdini: 'Stiamo bene così, il mat… - Paola30502511 : RT @repubblica: Salvini, niente nozze con Francesca Verdini: 'Stiamo bene così, il matrimonio non è in programma' - infoitinterno : Salvini, niente nozze con Francesca Verdini: 'Stiamo bene così, il matrimonio non è in programma' -