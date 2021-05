Returnal per PS5 corregge vari bug che impedivano la progressione ma ancora nulla per quanto riguarda i salvataggi (Di giovedì 20 maggio 2021) L'ultimo aggiornamento per Returnal è disponibile e risolve un notevole numero di fastidiosi bug che potrebbero interrompere temporaneamente il progresso o provocare arresti anomali. In particolare, sembra che Housemarque si sia davvero concentrato su alcune questioni legate agli scout deceduti. La patch risolve un problema con gli scout deceduti che non apparivano così spesso come previsto, ma interviene anche a correggere bug audio e un piccolo numero di problemi che bloccavano i giocatori in determinate stanze. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 20 maggio 2021) L'ultimo aggiornamento perè disponibile e risolve un notevole numero di fastidiosi bug che potrebbero interrompere temporaneamente il progresso o provocare arresti anomali. In particolare, sembra che Housemarque si sia davvero concentrato su alcune questioni legate agli scout deceduti. La patch risolve un problema con gli scout deceduti che non apparivano così spesso come previsto, ma interviene anche are bug audio e un piccolo numero di problemi che bloccavano i giocatori in determinate stanze. Leggi altro...

Advertising

Eurogamer_it : #Returnal per #PS5 si aggiorna con la nuova patch ma ancora nulla per quanto riguarda i salvataggi. - tech_gamingit : Returnal: Nuovo aggiornamento e Skin per Sackboy in arrivo - oOShinobi777Oo : Returnal: Nuovo aggiornamento e Skin per Sackboy in arrivo - Kage0x : La gente che chiede una 'normal mode' per #Returnal ad @Housemarque mi fa abbastanza ridere. Tra l'altro hanno anch… - Eurogamer_it : #Returnal per #PS5: un sistema di salvataggio è in arrivo con la prossima patch? -