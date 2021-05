Fumo, Riva (Coci): “Ue punti su educazione e non su repressione” (Di giovedì 20 maggio 2021) Roma, 20 mag. (Adnkronos Salute) – Il Piano della Commissione europea “di diminuire l’incidenza del cancro è sicuramente nobile, ma il problema è come raggiungere gli obiettivi. Di certo non solo a a parole. Per la dipendenza da Fumo, come per l’alcol, occorre puntare all’educazione fin dai più giovani. La repressione, sui cui sembra puntate l’Ue, non serve su chi ha una forte dipendenza”. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute Francesco Riva, presidente del Coci (Cenacolo odontostomatologico Centro Italia) e consigliere Cnel (Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro), commentando lo Europe’s Beating Cancer Plan, il piano europeo per sconfiggere il cancro, presentato dalla Commissione europea. “Affermare che non bisogna più fumare, quando gli Stati ‘guadagnano’ sulle sigarette e guadagnano cifre ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 20 maggio 2021) Roma, 20 mag. (Adnkronos Salute) – Il Piano della Commissione europea “di diminuire l’incidenza del cancro è sicuramente nobile, ma il problema è come raggiungere gli obiettivi. Di certo non solo a a parole. Per la dipendenza da, come per l’alcol, occorre puntare all’fin dai più giovani. La, sui cui sembra puntate l’Ue, non serve su chi ha una forte dipendenza”. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute Francesco, presidente del(Cenacolo odontostomatologico Centro Italia) e consigliere Cnel (Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro), commentando lo Europe’s Beating Cancer Plan, il piano europeo per sconfiggere il cancro, presentato dalla Commissione europea. “Affermare che non bisogna più fumare, quando gli Stati ‘guadagnano’ sulle sigarette e guadagnano cifre ...

