davidallegranti : Mario Draghi ha incontrato i genitori di Giulio Regeni. Insieme a loro anche l’avvocato Alessandra Ballerini. - Palazzo_Chigi : Il Presidente Mario Draghi ha incontrato questa mattina a Palazzo Chigi John F. Kerry, @ClimateEnvoy del Presidente… - Andreacritico : RT @davidallegranti: Mario Draghi ha incontrato i genitori di Giulio Regeni. Insieme a loro anche l’avvocato Alessandra Ballerini. - allegra134 : RT @davidallegranti: Mario Draghi ha incontrato i genitori di Giulio Regeni. Insieme a loro anche l’avvocato Alessandra Ballerini. - EffimeraAlkimia : RT @davidallegranti: Mario Draghi ha incontrato i genitori di Giulio Regeni. Insieme a loro anche l’avvocato Alessandra Ballerini. -

Governo

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha avuto oggi a Palazzo Chigi un incontro con i genitori di Giulio Regeni, il padre Claudio e la madre Paola Deffendi. Insieme a loro era presente l'avvocato Alessandra Ballerini.