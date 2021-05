Dl Sostegni bis: Borgonzoni (Pd), 'finalmente arriva riforma per tutelare lavoratori spettacolo' (Di giovedì 20 maggio 2021) Roma, 20 mag. (Adnkronos) - “finalmente è stata approvata in Consiglio dei Ministri la riforma che tutelerà i lavoratori dello spettacolo”. Così la sottosegretaria alla cultura Lucia Borgonzoni, nel giorno in cui la misura è approdata nel Decreto Sostegni bis. “La riforma interviene sulla regolamentazione del lavoro all'interno del settore dello spettacolo, per porre rimedio alle debolezze del sistema di tutela e di welfare per i lavoratori, la cui attività- spiega Borgonzoni- è spesso caratterizzata da discontinuità e quindi da carenza di tutele previdenziali e di assistenza in caso di disoccupazione. La crisi pandemica ha solo acuito un problema atavico del settore, che adesso comincerà ad avere risoluzione. Il ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) Roma, 20 mag. (Adnkronos) - “è stata approvata in Consiglio dei Ministri lache tutelerà idello”. Così la sottosegretaria alla cultura Lucia, nel giorno in cui la misura è approdata nel Decretobis. “Lainterviene sulla regolamentazione del lavoro all'interno del settore dello, per porre rimedio alle debolezze del sistema di tutela e di welfare per i, la cui attività- spiega- è spesso caratterizzata da discontinuità e quindi da carenza di tutele previdenziali e di assistenza in caso di disoccupazione. La crisi pandemica ha solo acuito un problema atavico del settore, che adesso comincerà ad avere risoluzione. Il ...

