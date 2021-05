Calciomercato Genoa: contatti per Messias e Reca. In arrivo Sabelli (Di giovedì 20 maggio 2021) Calciomercato Genoa: contatti con il Crotone per Messias e Reca. In arrivo Sabelli a parametro zero Il Genoa inizia a muoversi sul mercato. Come riporta Gianluca Di Marzio sono da registrare contatti con il Crotone per Messias. Il brasiliano si è avvicinato dopo i primi contatti positivi tra le parti avvenuti la scorsa settimana, con il presidente Preziosi e l’ad Zarbano che hanno incontrato gli agenti del giocatore. Dal Crotone piace anche Arkadiusz Reca ma il terzino è di proprietà dell’Atalanta. Intanto è in arrivo a parametro zero Stefano Sabelli, fresco di promozione con l’Empoli. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 20 maggio 2021)con il Crotone per. Ina parametro zero Ilinizia a muoversi sul mercato. Come riporta Gianluca Di Marzio sono da registrarecon il Crotone per. Il brasiliano si è avvicinato dopo i primipositivi tra le parti avvenuti la scorsa settimana, con il presidente Preziosi e l’ad Zarbano che hanno incontrato gli agenti del giocatore. Dal Crotone piace anche Arkadiuszma il terzino è di proprietà dell’Atalanta. Intanto è ina parametro zero Stefano, fresco di promozione con l’Empoli. L'articolo proviene da Calcio News 24.

