**Calcio: Inter, finalizzato il finanziamento con Oaktree** (Di giovedì 20 maggio 2021) Milano, 20 mag. - (Adnkronos) - Il fondo statunitense Oaktree entra nel capitale dell'Inter, garantendo le risorse finanziarie necessarie a sostenere il progetto sportivo nerazzurro. L'Inter potrà contare su un finanziamento da 275 milioni di euro. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) Milano, 20 mag. - (Adnkronos) - Il fondo statunitense Oaktree entra nel capitale dell', garantendo le risorse finanziarie necessarie a sostenere il progetto sportivo nerazzurro. L'potrà contare su unda 275 milioni di euro.

