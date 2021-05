Biden-Putin, vertice sempre più vicino? (Di giovedì 20 maggio 2021) Con un faccia a faccia durato un’ora e quarantacinque minuti, a Reykjavik, a margine del Consiglio artico, il segretario di Stato americano, Anthony Blinken, e il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, nella serata di mercoledì 19 maggio hanno compiuto il primo, importante contatto tra gli Stati Uniti di Joe Biden e la Russia di Vladimir Putin. La discussione tra i due capi della diplomazia di Washington e Mosca è stata definita “produttiva”, “costruttiva”, “rispettosa” e “onesta”; ha ruotato attorno a tanti dossier, dal nucleare iraniano alla Corea del Nord, fino al Clima; le fonti da dietro alle porte dell’incontro hanno fatto sapere al pool di giornalisti americani che accompagna il segretario che comunque le distanze c’erano, ci sono e si percepiscono. Blinken è il segretario di un’amministrazione che inquadra la Russia come un nemico reale, ... Leggi su formiche (Di giovedì 20 maggio 2021) Con un faccia a faccia durato un’ora e quarantacinque minuti, a Reykjavik, a margine del Consiglio artico, il segretario di Stato americano, Anthony Blinken, e il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, nella serata di mercoledì 19 maggio hanno compiuto il primo, importante contatto tra gli Stati Uniti di Joee la Russia di Vladimir. La discussione tra i due capi della diplomazia di Washington e Mosca è stata definita “produttiva”, “costruttiva”, “rispettosa” e “onesta”; ha ruotato attorno a tanti dossier, dal nucleare iraniano alla Corea del Nord, fino al Clima; le fonti da dietro alle porte dell’incontro hanno fatto sapere al pool di giornalisti americani che accompagna il segretario che comunque le distanze c’erano, ci sono e si percepiscono. Blinken è il segretario di un’amministrazione che inquadra la Russia come un nemico reale, ...

