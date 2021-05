Bari | Auteri | “Vittoria meritata | mi ha infastidito una cosa Sorteggio? Pronti a sfidare tutti”

(Di giovedì 20 maggio 2021) "Abbiamo fatto una buona gara".Parola di Gaetano. Il tecnico del, intervenuto ai microfoni della stampa al termine della sfida contro il Foggia, ha analizzato la prestazione offerta dai suoi uomini in occasione del secondo turno della fase a gironi dei playoff di Serie C. Una, quella conquistata da Mirco Antenucci e compagni, che ha permesso aldi passare al turno successivo. In attesa del, da testa di serie, i pugliesi affronteranno una tra AlbinoLeffe, Feralpisalò, Matelica, Palermo e Pro Vercelli."Vorrei rivedere il gol che abbiamo preso, mi hamolto. In alcuni momenti nella parte finale ci ha preso la voglia di non rischiare e di fare poco possesso. È unae legittima, siamo ...

Ilha eliminato il Foggia nella corsa play off che vale l'ultimo posto per la B. La squadra disi è imposta per 3 - 1 con una buona prestazione che ha fatto dimenticare un girone di ritorno ...Ilvince, convince e passa alla fase successiva dei play off dopo aver regolato al San Nicola i conti nel derby con il Foggia grazie a un netto 3 - 1. Funziona la curae il tecnico siciliano ...Apertura dedicata al Bari sul Corriere dello Sport. "Promosso a pieni voti. Auteri ritrova il suo Bari e si sbarazza facilmente del Foggia. Sblocca il risultato Marras a metà primo ...Chissà se può bastare una rondine per far primavera, ma in questo soleggiato pomeriggio di metà maggio sono arrivati quei segnali positivi che servivano ad ...