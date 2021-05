Uomini e Donne, registrazioni 19 e 20 maggio: Giacomo farà la sua scelta (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il momento della resa dei conti è, ormai, arrivato. Nelle registrazioni di Uomini e Donne, che si terranno mercoledì 19 e giovedì 20 maggio, Giacomo compirà la sua scelta. Il ragazzo è l’unico tronista rimasto ancora in gioco per questa stagione del talk show pomeridiano. Le corteggiatrici tra cui sarà chiamato a scegliere sono Martina e Carolina. Con entrambe il giovane ha creato un ottimo rapporto, pertanto, si trova in una posizione di vera crisi. Proprio in virtù di questo, il protagonista ha chiesto alla padrona di casa ancora un altro po’ di tempo. Resa dei conti per Giacomo a Uomini e Donne Grande attesa e trepidazione per le registrazioni di Uomini e Donne che si terranno tra ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il momento della resa dei conti è, ormai, arrivato. Nelledi, che si terranno mercoledì 19 e giovedì 20compirà la sua. Il ragazzo è l’unico tronista rimasto ancora in gioco per questa stagione del talk show pomeridiano. Le corteggiatrici tra cui sarà chiamato a scegliere sono Martina e Carolina. Con entrambe il giovane ha creato un ottimo rapporto, pertanto, si trova in una posizione di vera crisi. Proprio in virtù di questo, il protagonista ha chiesto alla padrona di casa ancora un altro po’ di tempo. Resa dei conti perGrande attesa e trepidazione per lediche si terranno tra ...

Advertising

Pontifex_it : A tutti gli uomini e le donne del mondo chiedo di impiegare bene i doni che il Signore ci ha affidato per conservar… - matteosalvinimi : La giustizia oggi dice che ho fatto il mio dovere da Ministro. Dedico questa decisione ai miei figli, agli italiani… - mannocchia : Propaganda Live è una comunità che ha ospitato me e tante storie a cui sentivamo il bisogno di dare voce. Uomini e… - Biofafafa : RT @DarioBallini: #sepassailddlzan gli uomini saranno costretti a mettersi lo smalto di @Fedez mentre alle donne sarà vietato. Per i gend… - itsquietxuptown : @BlackJean23 'le donne non resisterebbero!!' e infatti non ci sono giocatori uomini che sono stati fuori per mesi d… -