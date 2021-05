SUPER BOMBERMAN R ONLINE LA PROSSIMA SETTIMANA SU PLAYSTATION | SWITCH E PC

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Disponibile dal 27 maggio con la nuova modalità “Battle Pass”, la Season 1 conterrà il personaggio giocabile Old Snake Bomber Konami Digital Entertainment, B.V. annuncia oggi chesarà disponibile per4, Nintendoe PC via Steam dal 27 maggio come free-to-play, in esclusiva digital download. Il gioco sarà inoltre compatibile con5.

Ultime Notizie dalla rete : SUPER BOMBERMAN

Dopo l'annuncio di metà marzo, Konami ha oggi ufficializzato la data d'uscita di Super Bomberman R Online (oltre a Google Stadia, dove è già disponibile). Come scritto nella news sul sito ufficiale del gioco infatti, il gioco sarà disponibile dal 27 maggio come free-to-play. Konami Digital Entertainment, B.V. annuncia oggi che SUPER BOMBERMAN R ONLINE sarà disponibile per PlayStation®4, Nintendo Switch™ e PC via Steam dal 27 Maggio come free to play, giocabile anche su PS5 in ...