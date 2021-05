Riaperture in Francia | Macron si concede un caffè en terrasse

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Riaperture Francia

Agenzia askanews

Inè il giorno della riapertura degli spazi pubblici, dai musei ai tavolini all'aperto di bar e ristoranti. E dopo sette mesi di confinamento il presidente Emmanuel Macron si è concesso un caffè "...PARIGI () " "La strategia è la vaccinazione, che ha considerevolmente migliorato la situazione, e l'... a Parigi, rispondendo a una domanda sulle. . Please follow and like us:Roma, 19 mag. (askanews) - In Francia è il giorno della riapertura degli spazi pubblici, dai musei ai tavolini all'aperto di bar e ristoranti. E dopo sette mesi di confinamento il presidente Emmanuel ...Le associazioni di categoria commentano positivamente l’allentamento delle restrizioni: "Ci aspettiamo un recupero del 70 per cento" ...