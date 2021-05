Mazepin Haas | un pilota in piena crescita

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Nikitadel teamha dato uno scossone a tutta la F1 con prestazioni non certo memorabili ma mostrando già da subito di essere caparbio e veloce. Ilnon è considerato da molti suoi colleghi, ma questo non può fare altro che accrescere la voglia di mostrare di che pasta è fatto in gara.sta crescendo e tutto il team lo incoraggia a migliorarsi e potrebbe riservare delle belle sorprese in questa stagione ma anche nelle prossime. Gp Monaco: la qualifica di Schumacher nel 2006: uncontroverso I giovani piloti della F1 stanno facendo discutere. Yuki Tsunoda ha colpito il muro nelle qualifiche di Imola, Mick Schumacher lo h Yuki Tsunoda ha colpito il muro nelle qualifiche di Imola, e Mick Schumacher lo ha colpito ...

Il primo è il 'solito' Nikita, penalizzato per il secondo weekend consecutivo. Il russo dellaa Barcellona è stato punito con un arretramento in griglia ed un punto di penalità sulla ...Sterzi a parte: Io sto conCon 10 punti all'attivo, davanti ad AlphaTauri c'è anche una ... Per lui, come per i due, vale la regola del "primo, non sbattere" , nelle libere importantissimo ...Torna l'appuntamento con la rubrica del mercoledì firmata Motorsport.com. Franco Nugnes e il Dott. Riccardo Ceccarelli di Formula Medicine commentano e analizzano lo stress fisico e mentale a cui i pi ...La sfida di Monaco rappresenta un unicum nel calendario di Formula 1. Dovrebbero guardare alla gara solo per acquisire esperienza, poi quando torneranno qui con una macchina migliore avranno già impar ...