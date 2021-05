Mariano Catanzaro attratto da Tommaso Zorzi: la confessione (Di mercoledì 19 maggio 2021) La confessione di Mariano Catanzaro Sono passati alcuni anni da quando il pubblico ed il web hanno fatto la conoscenza di Mariano Catanzaro. Come è noto il verace napoletano ha partecipato dapprima a Uomini e Donne, nelle vesti di corteggiatore e in seguito di tronista, e successivamente a La Pupa e il Secchione e Viceversa. L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 19 maggio 2021) LadiSono passati alcuni anni da quando il pubblico ed il web hanno fatto la conoscenza di. Come è noto il verace napoletano ha partecipato dapprima a Uomini e Donne, nelle vesti di corteggiatore e in seguito di tronista, e successivamente a La Pupa e il Secchione e Viceversa. L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Novella_2000 : Mariano Catanzaro fa una confessione su Tommaso Zorzi: “Sono attratto da lui, non mi precludo nulla” - pazzeskamilan0 : La mia giornata da quando ho scoperto il trash di Mariano Catanzaro: ???????????????????????????????????????????? - Serena01406531 : #tzvip ma sta storia di Mariano Catanzaro? Ahahahahaha ditemi che non è vero vi pregooooooo - doubleG____ : Mariano Catanzaro mi ha svoltato in positivo la giornata. - eg0eccentrica : Uomini e Donne era bello quando c’era Mariano Catanzaro comunque -