Lunghezza del pene | confermata la teoria «Big Nose Big Hose»

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Ladelè da sempre un tema attuale, almeno per gli uomini. Alle donne, in realtà, importa meno di quanto possono pensare i proprietari del suddetto organo genitale, anche perché contano altri fattori, ma di fatto sull’argomento abbondano non solo battute, ma anche studi scientifici. Ebbene, a proposito di ricerca, proprio dalla scienza arriverebbe la conferma ufficiale di quello che, fino a poco fa, era solo una diceria, la«BigBig» che, parafrasata, indicava una (presunta) correlazione tra le dimensioni dele quelle del naso. Se sei un nasone, quindi, gioisci, perché potrebbe dire che già dal tuo volto un partner può immaginare come sei messo lì sotto, cioè bene. È proprio uno di quei casi in cui quello che per te poteva essere vissuto come un ...