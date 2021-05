Lode a Franco Battiato | un maestro con pochi allievi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 19 maggio 2021) di Stefano Virgilio È molto probabile che, tra gli encomi – doverosi – alla figura di, alcuni siano venuti anche da coloro a cuisi era rivolto negli anni con giudizi non proprio lusinghieri. Senza fare nomi, ovviamente: bastava ascoltare con attenzione per capire che una buona fetta della classe politica attuale non poteva piacergli perché incarnava esattamente ciò che egli detestava. E ne aveva ben donde a dire, in un’intervista, che più che a destra o a sinistra stava “sopra”, semplicemente perché voleva “essere migliore, con più volontà”: migliore, perché indignato dall’indegnità di certo potere, soprattutto di quello ignorante e arrogante, laddove invece, come gli avevano insegnato i mistici, l’umiltà e la consapevolezza della propria bassezza sono la condizione per poter salire i gradini della scala ...