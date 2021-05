LIVE Musetti-Korda 4-1, ATP Lione in DIRETTA: match sospeso per pioggia (Di mercoledì 19 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-KARATSEV, 2° match DALLE 10.30 La pioggia era prevista e c’è il rischio di una lunga interruzione a Lione. Il match riprenderà dal 4-1 nel primo set per Lorenzo Musetti. NUBIFRAGIO A Lione! Subito match sospeso. 30-30 Pima vincente di Korda. Arriva la pioggia! Si aprono i primi ombrelli sugli spalti. 15-30 Buona prima esterna di Korda. 0-30 Dritto steccato di Korda. 0-15 Capolavoro di Musetti con una volèe di rovescio a metà campo. 4-1 Musetti conserva il break e allunga nel primo set. 40-30 Stavolta la palla corta non ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-KARATSEV, 2°DALLE 10.30 Laera prevista e c’è il rischio di una lunga interruzione a. Ilriprenderà dal 4-1 nel primo set per Lorenzo. NUBIFRAGIO A! Subito. 30-30 Pima vincente di. Arriva la! Si aprono i primi ombrelli sugli spalti. 15-30 Buona prima esterna di. 0-30 Dritto steccato di. 0-15 Capolavoro dicon una volèe di rovescio a metà campo. 4-1conserva il break e allunga nel primo set. 40-30 Stavolta la palla corta non ...

