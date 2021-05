Lazio-Torino continua, duro comunicato dei biancocelesti (Di mercoledì 19 maggio 2021) La sfida fra Lazio e Torino sul campo si è conclusa ieri sera. Ma le due società sembrano pronte a darsi battaglia fuori dal rettangolo di gioco. Lo si poteva già intuire da quanto accaduto fra Ciro Immobile e Urbano Cairo. I due non se le sono mandate a dire, prima negli spogliatoi e poi sui social. Adesso la società capitolina prende posizione e si schiera con il suo capitano. “Ieri sera all’Olimpico sono successe cose molto gravi per il mondo dello sport, che la Lazio non può far passare sotto silenzio. Una reazione scomposta, del Presidente Urbano Cairo, fuori luogo e in vioLazione delle norme, anche di lealtà, probità e correttezza, di cui qualcuno dovrà rispondere nelle sedi preposte: nessuno può permettersi di avere atteggiamenti padronali, tantomeno a casa nostra. La verità l’ha mostrata il campo: la ... Leggi su retecalcio (Di mercoledì 19 maggio 2021) La sfida frasul campo si è conclusa ieri sera. Ma le due società sembrano pronte a darsi battaglia fuori dal rettangolo di gioco. Lo si poteva già intuire da quanto accaduto fra Ciro Immobile e Urbano Cairo. I due non se le sono mandate a dire, prima negli spogliatoi e poi sui social. Adesso la società capitolina prende posizione e si schiera con il suo capitano. “Ieri sera all’Olimpico sono successe cose molto gravi per il mondo dello sport, che lanon può far passare sotto silenzio. Una reazione scomposta, del Presidente Urbano Cairo, fuori luogo e in vione delle norme, anche di lealtà, probità e correttezza, di cui qualcuno dovrà rispondere nelle sedi preposte: nessuno può permettersi di avere atteggiamenti padronali, tantomeno a casa nostra. La verità l’ha mostrata il campo: la ...

pisto_gol : Il @TorinoFC_1906 porta via un punto alla Lazio e conquista la salvezza. Un risultato minimo, che rimane inadeguato… - Gazzetta_it : Festa Torino: fa 0-0 in casa della Lazio ed è salvo! Il Benevento va in B - SkySport : ULTIM'ORA SERIE A RECUPERO 25^ GIORNATA: LAZIO-TORINO 0-0 TORINO SALVO, BENEVENTO IN SERIE B ??… - fantapiu3 : Voti #fantacalcio targati #Fantapiu3 della 25ª di #SerieA, giocaci sull'app #Soccerfy Fantaleghe #pagelle #SerieA… - LeoAmbro999 : RT @EL10juve: A sinistra il tw di @realvarriale contro il Presidente della Juve, a destra il suo tw contro la 'rissa' di ieri all'olimpico… -