Lapo Elkann tra gli impegni umanitari e l’amore per Joana Lemos (Di mercoledì 19 maggio 2021) Lapo Elkann e l’intervista di Roberto Alessi Sono amico di Lapo Elkann da 15 anni. “Ci siamo conosciuti al bar del Bulgari, c’era anche Marta Marzotto“, mi dice, “Ti ho visto e ti sono venuto a salutare”. Un incontro fortuito, ma mi aveva colpito subito il suo carisma, che non nasce dalla fortuna di essere L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 19 maggio 2021)e l’intervista di Roberto Alessi Sono amico dida 15 anni. “Ci siamo conosciuti al bar del Bulgari, c’era anche Marta Marzotto“, mi dice, “Ti ho visto e ti sono venuto a salutare”. Un incontro fortuito, ma mi aveva colpito subito il suo carisma, che non nasce dalla fortuna di essere L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Novella_2000 : Lapo Elkann tra gli impegni umanitari e l'amore per Joana Lemos - gio_prankster : Ma Commodo è un incrocio tra Lapo Elkann e Beppe Fiorello! - Il_Negro_ : @Artibani1 @La7tv Daje, fornimo mpacchetto de alternative a Ilariona pe' la prossima volta: 'L'ha letta su SkySpor… - milalomb : @lapoelkann lapo elkann, ti conviene parlare in inglese, come hai appena 'twittato', perché non sai parlare in italiano. - Stefanialove69 : RT @lapoelkann_: Oggi si celebra in tutto il mondo la giornata internazionale contro l’omotransfobia: LOVE IS LOVE ?????? ?? ????????????????https://… -