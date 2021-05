Il 'green pass' è valido per 9 mesi (Di mercoledì 19 maggio 2021) Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge 18 maggio 2021, n. 65, prede vita ufficialmente il cosiddetto green pass, Certificato verde. Un documento che ha lo scopo di dimostrare di essere stati vaccinati o ... Leggi su metronews (Di mercoledì 19 maggio 2021) Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge 18 maggio 2021, n. 65, prede vita ufficialmente il cosiddetto, Certificato verde. Un documento che ha lo scopo di dimostrare di essere stati vaccinati o ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Il 'green pass' è valido da 15 giorni dopo la prima dose di vaccino: durerà 9 mesi #covid - fattoquotidiano : Il decreto Covid pubblicato in Gazzetta: coprifuoco alle 23 a partire da oggi. Green pass valido 9 mesi dalla fine… - borghi_claudio : @valy_s Alla fine scopriamo che l'unico utilizzo del famoso green pass sarà il MATRIMONIO ????? Io meglio che non pa… - KellerZoe : Italia. Green Pass dopo 15 giorni dalla prima dose. È retroattivo per i vaccinati. Quanto dura e come richiederlo. - SamGibili1 : RT @VittorioBanti: E niente: oramai siamo alla discriminazione imposta per legge: 'Il green pass da questo punto di vista potrebbe essere… -