Elezioni a Roma, Bertolaso conferma: "Non mi candido" (Di mercoledì 19 maggio 2021) Guido Bertolaso non correrà per diventare sindaco di Roma. L'ex numero uno della Protezione Civile: "Confermo la mia intenzione di non candidarmi". Roma – Guido Bertolaso non sarà il candidato del Centrodestra per il ruolo di sindaco di Roma. Nonostante il pressing del Centrodestra, l'ex numero uno della Protezione Civile ha smentito un possibile cambio di posizione. Il post sui social La posizione è stata confermata da Guido Bertolaso con un post sui social: "Arrivando in Lombardia ai primi di febbraio per contribuire alla campagna di vaccinazione, avevo chiarito fin da subito che non avrei potuto considerare altri impegni pubblici compreso il sogno di costruire un futuro migliore per la città più bella del mondo, ridotta ad imbarazzante caravanserraglio ...

