Di Gennaro elogia Zielinski | “Sta diventando quello che ci aspettavamo | un giocatore di livello altissimo”

(Di mercoledì 19 maggio 2021) A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Antonio Di, opinionista: “Coppa Italia? La Juve non lascia nulla, non è nel suo DNA. Certo che il raggiungimento della Champions è più importante ma stasera giocheranno alla morte. L’Atalanta è cresciuta in maniera incredibile e matura, gioca un calcio offensivo e di qualità. La Juventus dovrà tenere i ritmi dell’Atalanta. Napoli? Mi dà sensazioni buonissime, ha ritrovato la qualità dei suoi giocatori, che sono mancati tanti. La squadra si è potuta allenare bene, Osimhen così peraltro può avere un ciclo, può essere importante proprio per i tempi che dà alla squadra.stache citutti, cioè undi...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Gennaro elogia

Spazio Napoli

...Gattuso predica 'tranquillità'. 'Non è sicuramente bello - ammette in esclusiva a Premium ... Gattuso, in Russia con il ds Mirabelli per seguire la gara inaugurale del Mondiale,la ...Grande amarezza nel dopogara per il tecnicoVolpe: 'Voglio partire - dice al sito ufficiale ... Volpe infineil portiere Borra: 'Daniele ha fatto un percorso importante. La sua è stata ...Rino Gattuso ed una conferma che i tifosi del Napoli vorrebbero secondo quanto scrive l’edizione odierna del quotidiano sportivo Tuttosport: “I tifosi se lo augurano: Gattuso ha conquistato l’affetto ...Rino Gattuso ed una conferma che i tifosi del Napoli vorrebbero secondo quanto scrive l'edizione odierna di Tuttosport ...