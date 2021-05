Cosa prevedono le nuove regole sulla class action in vigore da oggi (Di mercoledì 19 maggio 2021) AGI - Entrano in vigore da oggi, dopo vari rinvii, le nuove disposizioni in materia di class action, che, dopo 14 anni dalla prima introduzione e pochissime azioni di classe che hanno superato il vaglio di ammissibilità, "può rivelarsi una rivoluzione". A sostenerlo è Francesca Rolla, socia del dipartimento di contenzioso e arbitrati di Hogan Lovells, che ha commentato con l'AGI le nuove norme previste dalla Legge 31/2019. Innanzitutto, sottolinea, "viene ampliato il perimetro soggettivo e oggettivo": "L'azione di classe non sarà più, come ora, limitata alla tutela dei diritti di consumatori e utenti e in relazione a rapporti tra consumatore e operatore professionale, ma potrà essere esperita da soggetti danneggiati che siano portatori di diritti ... Leggi su agi (Di mercoledì 19 maggio 2021) AGI - Entrano inda, dopo vari rinvii, ledisposizioni in materia di, che, dopo 14 anni dalla prima introduzione e pochissime azioni die che hanno superato il vaglio di ammissibilità, "può rivelarsi una rivoluzione". A sostenerlo è Francesca Rolla, socia del dipartimento di contenzioso e arbitrati di Hogan Lovells, che ha commentato con l'AGI lenorme previste dalla Legge 31/2019. Innanzitutto, sottolinea, "viene ampliato il perimetro soggettivo e oggettivo": "L'azione die non sarà più, come ora, limitata alla tutela dei diritti di consumatori e utenti e in relazione a rapporti tra consumatore e operatore professionale, ma potrà essere esperita da soggetti danneggiati che siano portatori di diritti ...

