Cambio di passo. L'effetto Draghi ora si vede (Di mercoledì 19 maggio 2021) Dopo i fuochi d'artificio dei mercati alla nascita del governo Draghi , in febbraio, c'eravamo dimenticati che stava cominciando una rivoluzione di velluto per il nostro Paese. Placato l'entusiasmo ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021) Dopo i fuochi d'artificio dei mercati alla nascita del governo, in febbraio, c'eravamo dimenticati che stava cominciando una rivoluzione di velluto per il nostro Paese. Placato l'entusiasmo ...

Advertising

marcodimaio : Il Governo si appresta a modificare il #coprifuoco e in poche settimane verrà eliminato. Riapriranno presto ristora… - ilriformista : Lontani i tempi di #Bonafede, rimasto in silenzio sulle torture a San Gimignano: con #Cartabia il cambio di passo e… - marcodimaio : Il Governo deciderà nuove aperture e riduzioni delle limitazioni grazie al cambio di passo impresso dalla gestione… - danieledv79 : RT @MassimoUngaro: Ho votato la #fiducia a #mariodraghi: è lui la persona giusta per portare l'Italia fuori dalla crisi. Questi primi mesi… - lillosputo : @MassimoUngaro @FaustoDeMaria Il cambio di passo lo vede solo il 1.9% ???????? Alle elezioni ci sarà il vero cambio di… -