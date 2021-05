Calcio: Figc e Bocconi, nasce corso per management (Di mercoledì 19 maggio 2021) E' stato presentato nella sala 'Paolo Rossi' della FederCalcio il nuovo percorso didattico 'management del Calcio', organizzato su iniziativa del Settore Tecnico della Figc in partnership con SDA ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 19 maggio 2021) E' stato presentato nella sala 'Paolo Rossi' della Federil nuovo perdidattico 'del', organizzato su iniziativa del Settore Tecnico dellain partnership con SDA ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Figc Calcio: Figc e Bocconi, nasce corso per management E' stato presentato nella sala 'Paolo Rossi' della Federcalcio il nuovo percorso didattico 'Management del calcio', organizzato su iniziativa del Settore Tecnico della FIGC in partnership con SDA Bocconi School of Management. Nato per colmare la mancanza di un iter idoneo a formare una figura sempre più ...

