Amici 20 | Giulia Stabile confessa | «Con Sangiovanni il mio primo bacio Ero imbarazzata»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di mercoledì 19 maggio 2021), la vincitrice di20, non aveva mai baciato nessuno prima di. La neodiciottenneche per il cantautore è stato un colpo di fulmine. Si era presa una cotta per lui già ai provini quando aveva visto i suoi occhi celesti sulla mascherina. La ballerina racconta come è stato ile condivide la stima nei suoi confronti. I due sono arrivati in finalissima e hanno avuto numerosi riconoscimenti., il«Lo avevo notato ai casting, il cappello calato ma, dalla mascherina si vedevano gli occhi, belli, celesti. Durante i casting ero come in estasi anche solo per il fatto di essere lì dentro, ma appena l’ho visto mi sono centrata, ...