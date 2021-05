Vaccini in vacanza, Di Perri a iNews24: “C’è elasticità nel calendarizzare la seconda dose. Il problema non esiste” (Di martedì 18 maggio 2021) “Sì all’abolizione del coprifuoco a partire dal 21 giugno, a patto che prima di entrare nei locali al chiuso vengano effettuati i tamponi, o si esibiscano greenpass e certificato di guarigione”, dice Giovanni Di Perri, responsabile delle malattie infettive dell’ospedale Amedeo di Savoia di Torino. Il professore commenta la possibilità, arrivata lunedì 17 maggio sul L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 18 maggio 2021) “Sì all’abolizione del coprifuoco a partire dal 21 giugno, a patto che prima di entrare nei locali al chiuso vengano effettuati i tamponi, o si esibiscano greenpass e certificato di guarigione”, dice Giovanni Di, responsabile delle malattie infettive dell’ospedale Amedeo di Savoia di Torino. Il professore commenta la possibilità, arrivata lunedì 17 maggio sul L'articolo proviene da Inews.it.

