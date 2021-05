Un ‘nido’ Intersos per vittime violenza

Leggi su romadailynews

(Di martedì 18 maggio 2021) Roma – “Un nido” per donne “esposte o sopravvissute alladi genere” o che “hanno bisogno di occasioni di socializzazione” con “sportelli di presa in carico psico-sociale”. Ma anche un luogo dove trovare attività rivolte all’inserimento nel mercato del lavoro attraverso percorsi di formazione pratica, dalla sartoria sociale all’estetica all’orto. E’ questo, secondo la responsabile operazioni area sociale per l’Europa della ongValentina Murino, il nuovo spazio al piano superiore del centro24 che l’organizzazione ha inaugurato oggi a Torre Spaccata, periferia sud-est di Roma.” “Il centro, sottolinea l’ong, è “attivo dal 2018 per l’accoglienza temporanea di minori soli in transito e donne sopravvissute a violenze” ed “è diventato in questi anni uno spazio a disposizione del quartiere con un ambulatorio medico ...