Take-Two: ricavi da record nell’ultimo anno fiscale, ecco i franchise più venduti – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di mercoledì 19 maggio 2021) Take-Two ha fatto segnare ricavi da record nell’ultimo anno fiscale e ha svelato quali sono i suoi franchise più venduti.. Il publisher Take-Two ha svelato i suoi risultati finanziari per l’anno fiscale 2021, conclusosi il 31 marzo 2021, con ricavi che hanno raggiunto al cifra record di 3,37 miliardi di dollari. A trainare i risultati sono stati NBA 2K21 e Grand Theft Auto Online, aiutati anche dai titoli mobile di Playdots e Social Point, e da WWE SuperCard. NBA 2K21 è andato oltre le attese di Take-Two vendendo più di 10 milioni di copie, con il franchise nel suo complesso … Notizie giochiRead More L'articolo ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 19 maggio 2021)-Two ha fatto segnaredae ha svelato quali sono i suoipiù.. Il publisher-Two ha svelato i suoi risultati finanziari per l’2021, conclusosi il 31 marzo 2021, conche hraggiunto al cifradi 3,37 miliardi di dollari. A trainare i risultati sono stati NBA 2K21 e Grand Theft Auto Online, aiutati anche dai titoli mobile di Playdots e Social Point, e da WWE SuperCard. NBA 2K21 è andato oltre le attese di-Two vendendo più di 10 milioni di copie, con ilnel suo complesso … Notizie giochiRead More L'articolo ...

Advertising

nervousMarika : @pensachee sisi lo so, è anche una foto che già era stata pubblicata precedentemente ed in più quel “take two” quas… - nervousMarika : @Sankta_Darklina in teoria credo si stesse riferendo al fatto che la foto è stata repostata per ben 2 volte , per q… - Juliacanteven : Allora carissimo Ben Barnes se tu scrivi take two CAPISCI che io mi aspetto qualcosa - nervousMarika : @xmestessax amo in teoria potrebbe essere quel “take two” come foto repostata per 2 volte ma quel ciak vicino mi fa… - kruegerogers : BIN BONS TI PAGO DIMMI COSA SIGNIFICA TAKE TWO SPIEGAMI PER FAVORE -