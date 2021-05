Stefano Coletti difende Elisabetta Gregoraci, arriva il primo chiarimento (Di martedì 18 maggio 2021) Dopo le prime dichiarazioni social di Stefano Coletti il pilota difende Elisabetta Gregoraci, ci ripensa, toglie le foto e poi chiarisce ma tutto appare un po’ confuso. Elisabetta Gregoraci e Stefano Coletti stanno insieme? La showgirl tace e tutto diventa un dilemma ma a scatenare il gossip è stato lui. Erano usciti allo scoperto con una foto, sembrava il debutto ufficiale della nuova coppia, c’era anche il cuoricino, poi Coletti ci ha ripensato, ha cancellato le immagini ma in tanto il pettegolezzo era già partito. Con il passare delle ore deve essere accaduto qualcosa, forse tutta colpa delle critiche che hanno inondato l’ex moglie di Flavio Briatore. Sono quindi arrivati i chiarimenti in post tra ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 18 maggio 2021) Dopo le prime dichiarazioni social diil pilota, ci ripensa, toglie le foto e poi chiarisce ma tutto appare un po’ confuso.stanno insieme? La showgirl tace e tutto diventa un dilemma ma a scatenare il gossip è stato lui. Erano usciti allo scoperto con una foto, sembrava il debutto ufficiale della nuova coppia, c’era anche il cuoricino, poici ha ripensato, ha cancellato le immagini ma in tanto il pettegolezzo era già partito. Con il passare delle ore deve essere accaduto qualcosa, forse tutta colpa delle critiche che hanno inondato l’ex moglie di Flavio Briatore. Sono quinditi i chiarimenti in post tra ...

