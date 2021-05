Stagionali in rivolta contro ‘O Sceriffo Lavoro vuol dire dignità De Luca attacca i giovani fannulloni I sindacati | un assist a chi sfrutta

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 18 maggio 2021) Non ci stanno i lavoratoria passare per nullafacenti e respingono l’attacco arrivato dal governatore della Campania. Vincenzo Deha dichiarato che non si trova personale stagionale perché chi dovrebbe prestare servizio preferisce cullarsi e poltrire con il reddito di cittadinanza. “Mi è stato confermato – ha detto De– che alcune attività commerciali non apriranno anche quando sarà consentito perché per esempio per i bar e per i ristoranti non si trovano più camerieri. Per le attivitànon si trova più personale. E’ uno dei risultati paradossali dell’introduzione del reddito di cittadinanza. Se tu mi dai 700 euro al mese e io mi vado a fare qualche doppionon ho interesse ad alzarmi la mattina alle 6 per andare a lavorare in un’industria di trasformazione ...